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Педиатр прокомментировала самые известные приметы о детском здоровье

Новости. Общество
00:10, 17 Июня 2023
фото: © www.bebekmuhabbeti.com

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От некоторых народных советов педиатры приходят в ужас, а с другими склонны согласиться.

Врач-педиатр Марина Калашникова рассказала порталу doctorpiter.ru, какие из суеверий, касающихся маленьких детей, абсолютные мифы, а в каких есть здравый смысл.

Итак, первое купание: в ванночку надо положить серебряный предмет, но не крестик.

С одной стороны, ионы серебра обеззараживают воду и придают ей целебные свойства. Например, если помыть руки такой водой, то на ней быстрее заживут мелкие царапины. Однако, за пять минут до купания класть в ванну серебро бессмысленно, оно должно пролежать в воде не меньше суток.

И на целую ванночку должна быть не одна маленькая серебряная ложка. Наконец, серебряное изделие перед этим должно вытирать до блеска.

Второе. Считается, что балдахин надо кроватью защищает от злых духов. Задача балдахина — спрятать ребенка от яркого солнца, насекомых, шерсти животных, пыльцы растений. Вот и все. 

Зеркало у детской кроватки приводит к плохому сну. Педиатр Калашникова согласна, что отражение будет лишней эмоциональной нагрузкой для ребенка, а грудному помешает спокойно адаптироваться к миру. 

Далее, специалист развенчала миф о том, что, если чадо увидит себя в зеркале до года, то поздно заговорит. 

«Уже в 3-5 месяцев ребенку можно и нужно показывать зеркало, которое поможет в развитии. В зеркале он увидит собственные жесты и мимику, сможет сопоставлять их с мимикой и жестами взрослых, а значит, понимать чувства, осознавать себя. Для детей старше полугода зеркало — способ быстро выучить части лица и познакомиться с эмоциями», - считет Калашникова.

Наконец, если ваш ребенок спит на левом боку, он не станет левшой. Праворукость и леворукость зависят не от положения во сне, а от полушарий мозга.

Более того, сон на боку — максимально безопасная поза, так ребенок не захлебнется при срыгивании и будет меньше мучиться от колик. К тому же на левом боку спать лучше для пищеварения, кровообращения и носового дыхания, заключила специалист. 

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