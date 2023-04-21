Педиатр прокомментировала самые известные приметы о детском здоровье

С одной стороны, ионы серебра обеззараживают воду и придают ей целебные свойства. Например, если помыть руки такой водой, то на ней быстрее заживут мелкие царапины. Однако, за пять минут до купания класть в ванну серебро бессмысленно, оно должно пролежать в воде не меньше суток.



И на целую ванночку должна быть не одна маленькая серебряная ложка. Наконец, серебряное изделие перед этим должно вытирать до блеска.



Второе. Считается, что балдахин надо кроватью защищает от злых духов. Задача балдахина — спрятать ребенка от яркого солнца, насекомых, шерсти животных, пыльцы растений. Вот и все.



Зеркало у детской кроватки приводит к плохому сну. Педиатр Калашникова согласна, что отражение будет лишней эмоциональной нагрузкой для ребенка, а грудному помешает спокойно адаптироваться к миру.



Далее, специалист развенчала миф о том, что, если чадо увидит себя в зеркале до года, то поздно заговорит.

«Уже в 3-5 месяцев ребенку можно и нужно показывать зеркало, которое поможет в развитии. В зеркале он увидит собственные жесты и мимику, сможет сопоставлять их с мимикой и жестами взрослых, а значит, понимать чувства, осознавать себя. Для детей старше полугода зеркало — способ быстро выучить части лица и познакомиться с эмоциями», - считет Калашникова.



Наконец, если ваш ребенок спит на левом боку, он не станет левшой. Праворукость и леворукость зависят не от положения во сне, а от полушарий мозга.



Более того, сон на боку — максимально безопасная поза, так ребенок не захлебнется при срыгивании и будет меньше мучиться от колик. К тому же на левом боку спать лучше для пищеварения, кровообращения и носового дыхания, заключила специалист.