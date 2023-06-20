Педофил со стажем отсидит 16 лет за издевательства над двумя маленькими детьми

В Карелии вынесен приговор 59-летнему жителю за изнасилование двух детей младше 14 лет, сообщили в Следкоме республики.

Суд в Карелии признал виновным 59-летнего жителя в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей младше 14 лет. Ранее его уже судили за подобные преступления.

Следствие и суд установили, что осенью 2022 года в кустах во дворе дома одного из поселков Карелии нетрезвый злоумышленник изнасиловал двух малолетних детей.

Суд отправил его в колонию строгого режима на 16 лет, сообщили в Следкоме Карелии.