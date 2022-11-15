Пекарня чуть не сгорела в поселке Карелии

Пожарные спасли здание пекарни в поселке Летнереченский в Беломорском районе.

Как сообщается в паблике беломорских спасателей, пожар произошел 13 декабря в 17.18 в здании пекарни на улице Набережная, 3 в Летнереченском. На тушение были выдвинуты силы и средства пожарной части № 62 по охране поселка. По прибытию первых пожарных подразделений потолочное перекрытие, пристроенного помещения к пекарне, было охвачено огнем.

Пожарные не допустили распространения огня и спасли основное здание пекарни, через несколько минут после подачи первого ствола была объявлена локализация, а далее и ликвидация пожара.

Ранее сообщалось, пожарные эвакуировали 11 человек из горящего дома на юге Карелии.