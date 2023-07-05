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Пени исчезают летом

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11:15, 06 Июля 2023
фото: ООО «Карельский экологический оператор»

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«Карельский экологический оператор» открыл льготный период для погашения долгов за услугу «Обращение с ТКО».

С 10 июля по 10 сентября 2023 года региональный оператор ООО «Карельский экологический оператор» открывает льготный период погашения задолженности за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» для потребителей, проживающих на территории Республики Карелия.

Перерасчет в части списания пеней будет действовать только в случае оплаты задолженности в полном объеме и в указанный период.

С 01.05.2018 года услуга по вывозу ТКО из жилищных перешла в разряд коммунальных. Услугу необходимо оплачивать ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. Нарушение сроков оплаты влечет начисление пеней и претензионную работу со стороны поставщика услуги. Очень важно оплачивать услугу вовремя и в полном объеме, ведь процесс вывоза отходов ежедневный, непрерывный процесс, требующий серьезных затрат на эксплуатацию и ремонт спецтехники, оплату работы персонала, размещение отходов на полигонах. 

Для проведения сверки расчетов и списание пеней, начисленных за несвоевременную оплату услуги «Обращение с ТКО», обязательно просим предоставить платёжные документы в офис ООО «КЭО» по адресу: Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 26, 1 этаж или прислать их по электронной почте: info@rotko10.ru, указав в теме письма «Пени».

Перерасчет в части списание пеней будет произведен только в случае предоставления полного пакета документов, состоящего из следующих позиций:

— заявление в свободной форме на имя генерального директора ООО «Карельский экологический оператор» В. А. Иванова;

— чек об оплате задолженности;

— копия квитанции с начислением задолженности;

— документ, подтверждающий личность.

Задолженность за услугу по обращение с ТКО потребители могут оплатить:

В офисах ПАО Сбербанк.

В других банках по реквизитам ООО «Карельский экологический оператор» за ТКО.

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