Тема недели
Трампотня и никакой стабильности: о настроении 2025 года в мире, России и Карелии
30 декабря, 18:05 Статьи
Обществоведение
«Как простому парню из Петрозаводска мне безумно интересно быть частью этого»: карельский тренер рассказал о подготовке молдавской сборной к Олимпиаде
30 декабря, 11:00 Статьи
Кинотетрис
«Три богатыря и свет клином»: пример удачной ре-анимации былинного эпоса
27 декабря, 13:30 Статьи
Новости

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 декабря

22:20

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом и рассказал, какое желание загадал

19:05

Чем удивит «Столица на Онего» в новом году и на каникулах

18:00

Десятки рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

17:33

Морозы до минус 26 градусов ударят в Карелии 1 января

16:52

Квартира загорелась в жилом доме в городе Сортавала

16:08

Карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России

15:34

В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

14:52

Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

14:23

«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

14:01

Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

13:28

Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

12:57

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14
Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года
Сегодня 09:00 Общество
Поделиться

С 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные социальные изменения, которые затронут доходы миллионов граждан.

фото: © Столица на Онего

Основные новации касаются индексации пенсий и пособий, введения новой меры поддержки семей, а также значительного роста МРОТ. 

Пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции. Средний размер выплаты увеличится почти на 2000 рублей и достигнет 27,1 тысячи рублей. Повышение коснётся 38 миллионов пенсионеров.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установят на уровне 27 093 рублей, что на 20,7% выше показателя 2025 года. Это улучшит условия труда для 4,6 миллиона человек.

Прожиточный минимум вырастет на 6,8%, что автоматически повысит размеры всех связанных с ним социальных выплат и доплат к пенсиям.

Следующий год принесёт новую меру поддержки для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Это будет возврат части уплаченного НДФЛ. Выплату смогут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный за прошлый год подоходный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница вернётся семье единовременным платежом.

Пособие по беременности и родам: максимальная сумма выплаты (за 140 дней) увеличится до 955 836 рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка составит 28 773,75 рубля. Для работающих родителей оно будет назначаться проактивно, без заявления. Получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком может не только мама или папа.

Единое пособие: при оценке нуждаемости перестанут учитывать корпоративные выплаты при рождении ребёнка (до 1 млн рублей) и помощь жителям Курской области, потерявшим имущество.

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля. 

С нового года вступит в силу обновлённый классификатор профессий. Такие современные специальности, как коуч, специалист по искусственному интеллекту, копирайтер и ландшафтный дизайнер, получат официальный статус. Это позволит вносить их в трудовые книжки, учитывать стаж для пенсии и предоставлять работникам социальные гарантии.

По материалам «Российской газеты»

Вдохновение, энергия и движение: фестиваль по фитнес-аэробике «Рождественские звезды» прошел в Петрозаводске
Красные кони, советские елочные украшения и много вкусных подарков - новогодний "Винтажный цех" проходит в Петрозаводске
Праздник боевых искусств - сразу несколько соревнований по каратэ проходят в Петрозаводске
Теплые коты ищут свой новый дом в Петрозаводске
«Терпеть боль — не проявление силы»: как сохранить мужское здоровье в XXI веке

Карельские врачи рассказали о простых правилах профилактики заболеваний, которые наиболее часто беспокоят современных мужчин.

