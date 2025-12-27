Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступают в силу масштабные социальные изменения, которые затронут доходы миллионов граждан.

Основные новации касаются индексации пенсий и пособий, введения новой меры поддержки семей, а также значительного роста МРОТ.

Пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, что выше уровня инфляции. Средний размер выплаты увеличится почти на 2000 рублей и достигнет 27,1 тысячи рублей. Повышение коснётся 38 миллионов пенсионеров.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установят на уровне 27 093 рублей, что на 20,7% выше показателя 2025 года. Это улучшит условия труда для 4,6 миллиона человек.

Прожиточный минимум вырастет на 6,8%, что автоматически повысит размеры всех связанных с ним социальных выплат и доплат к пенсиям.

Следующий год принесёт новую меру поддержки для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей. Это будет возврат части уплаченного НДФЛ. Выплату смогут получить семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. Уплаченный за прошлый год подоходный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница вернётся семье единовременным платежом.

Пособие по беременности и родам: максимальная сумма выплаты (за 140 дней) увеличится до 955 836 рублей. Единовременное пособие при рождении ребёнка составит 28 773,75 рубля. Для работающих родителей оно будет назначаться проактивно, без заявления. Получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком может не только мама или папа.

Единое пособие: при оценке нуждаемости перестанут учитывать корпоративные выплаты при рождении ребёнка (до 1 млн рублей) и помощь жителям Курской области, потерявшим имущество.

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 февраля.

С нового года вступит в силу обновлённый классификатор профессий. Такие современные специальности, как коуч, специалист по искусственному интеллекту, копирайтер и ландшафтный дизайнер, получат официальный статус. Это позволит вносить их в трудовые книжки, учитывать стаж для пенсии и предоставлять работникам социальные гарантии.

По материалам «Российской газеты»