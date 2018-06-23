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Новости. Политика
15:04, 23 Июня 2018

Пенсии подкосили рейтинг Путина

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По данным опроса Фонда "Общественное мнение", к 17 июня рейтинг доверия россиян к президенту Владимиру Путину практически сравнялся с показателями 2013 года.

На фоне новостей о повышении пенсионного возраста просели рейтинги одобрения власти, в том числе президента, пишет "Фонтанка.ру". По данным ФОМ, президенту верят 30 процентов опрошенных, тогда как еще неделю назад о своем доверии уверенно заявляли на восемь процентов больше. Отрицательную динамику показывает и график оценки его работы во главе государства: с 75 до 69 процентов снизилось число тех, кто оценивает ее хорошо. За последние четыре года россияне настолько резко своего мнения не меняли, констатирует "Фонтанка.ру".

Негатива добавилось и в рейтингах Дмитрия Медведева. К 17 июня на пять процентов больше опрошенных назвали работу председателя правительства плохой (49 % против 44 % неделей ранее). Вырос и уровень недоверия: с 31 до 35 %.

Из партий россиян разочаровала только "Единая Россия". За неделю голосовать за нее передумали семь процентов опрошенных (с 45 до 38 %). У других партий за это же время потенциальных избирателей пусть и незначительно, но прибавилось.

Ранее аналогичную динамику показали итоги опроса ВЦИОМ. Социологи отметили, что рейтинги власти падают последний месяц.

Напомним, 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев официально объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. 16 июня законопроект внесен в Госдуму. Согласно предложению кабмина, пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. К вечеру 22 июня против пенсионной реформы на сайте Change.org подписались более 2,3 млн человек.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2018-06-23 16:44:50
Прижали дружки-бандиты, негде больше денег взять на собачек и пиджачки.
sherhan2
2018-06-23 15:56:55
Подкосили-не то слово. Упали катастрофически! Да и нафига ему теперь ваши рейтинги? На следующий срок вряд ли пойдёт,раз положил болт на людей.
Гость
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