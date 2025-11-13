Пенсии, пособия и маткапитал: на сколько вырастут соцвыплаты россиянам в 2026 году

С 2026 года в России будут проиндексированы основные социальные выплаты. Рост большинства из них составит 6,8%, некоторые вырастут на 7,6%.
Речь идет о плановом повышении, предусмотренном законодательством, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на слова доктора юридических наук, профессора, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.
Страховые пенсии увеличатся на 7,6%, и их средний размер составит около 27,1 тыс. рублей.
Социальные пенсии (для нетрудоспособных без стажа, детей-инвалидов и др.) вырастут на 6,8%, и их средний размер достигнет 16 590 рублей.
С февраля 2026 года также увеличится и материнский капитал, и выплата на первого ребенка составит 737 200 рублей, на второго — 974 100 рублей (если не получали на первого). Доплата за второго ребенка, если маткапитал уже получали на первого, — 236 900 рублей.
Единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет: увеличится в среднем до 10 837 рублей.
Специалист отмечает, что индексация также затронет выплаты ветеранам, инвалидам и другим льготным категориям. При этом в регионах могут действовать дополнительные меры поддержки, поэтому точные сроки и размеры повышения могут отличаться. Юрист посоветовал уточнять информацию на портале «Госуслуги» или в отделениях Соцфонда.
Напомним, выплаты по больничным листам вырастут в России с 2026 года.