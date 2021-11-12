890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Главные события: чем запомнился 2021 год
30.12.2021 17:49

Пенсии за январь в Карелии будут выдавать по графику почтовых отделений и банков

Новости. Общество
10:00, 31 Декабря 2021

Новости партнеров

Некоторые социальные ежемесячные пособия в Карелии за декабрь будут выплачены досрочно, а пенсии — по особому графику новогодних каникул.

Разъяснения на этот счет подготовило карельское Отделение Пенсионного фонда РФ.

Пенсии за январь 2022 года через начнут выдавать в отделениях почтовой связи с 3 января в соответствии с графиком доставки пенсий и режимом работы отделений.

Выходные дни для почтовых отделений — 1, 2 и 7 января 2022 года. В остальное время они работают по прежнему режиму.

Выплаты пенсий через банки в Карелии будут производиться согласно обычному графику.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-31 11:49:42
Не голодают люди, не нагнетайте.
Кот местечковый
2021-12-31 11:03:56
Нормально, пусть и нищенские пенсии,но ноги пока протянуть не удалось!?!
Вася
2021-12-31 10:34:34
Скока там сахар с маслом,и борщевой набор?
Местечковый блогер
2021-12-31 11:06:31
Вася, индекс оливье
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году
29.12.2021, 09:38
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии
29.12.2021, 11:28
Необычную елку из трех тысяч бревен установили на ЦБК в Карелии (ФОТОФАКТ)

Аналитика

30.12.2021 17:49
Тема недели
Главные события: чем запомнился 2021 год
Важное в политике, общественной и культурной жизни Карелии — «Столица на Онего» предлагает вспомнить 2021 год.
Молочные и рыбные войны, транспортная реформа, новый Генплан: события года в экономике Карелии 1
30.12.2021 08:59
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 8
29.12.2021 10:57
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 21
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»