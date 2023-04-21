Пенсионерку из Карелии при продаже теленка обманули на крупную сумму

Жительница Лахденпохьи побеседовала с «покупательницей» теленка и лишилась 40 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Лахденпохского района поступило заявление от 70-летней горожанки, которую обманули мошенники.

Женщина рассказала, что в начале июня разместила на одном из популярных сайтов объявление о продаже теленка. С ней связалась жительница другого региона, и сообщила, что хотела бы приобрести бычка в подарок для родственника. При этом она заявила, что готова сразу перевести деньги, но есть одна загвоздка: хозяйка теленка является клиентом другого банка.

Незнакомка предложила произвести оплату через банкомат, к которому и отправилась жительница Лахденпохьи. Под руководством собеседницы она обналичила свои деньги, около 30 тысяч рублей, и отправила их на сторонний счет.



Кроме того, женщина продиктовала коды из сообщений, поступивших на ее телефон. После этого с ее счета списали еще 10 тысяч рублей.

По заявлению потерпевшей проводится проверка, рассказали в МВД Карелии.