Пенсионер хранил дома в Карелии почти четыре сотни патронов и взрывчатку

Подозреваемый сообщил полиции, что все перечисленное хранит больше двадцати лет.

Полицейские обнаружили у 61-летнего петрозаводчанина 257 боевых винтовочных патронов, 112 спортивно-охотничьих патронов, а также более десятка самодельных зажигательных трубок и фрагменты детонирующего шнура, снаряженного взрывчатым веществом.



Подозреваемый сообщил, что все перечисленное хранит больше двадцати лет: боеприпасы принадлежали его умершему брату. Времени самому сдать все в полицию у него не нашлось, рассказал мужчина.



При этом известно, что в прошлом горожанин владел огнестрельным оружием и о строгих требованиях законодательства осведомлен.



Возбуждены уголовные дела. За незаконное хранение взрывчатых веществ и боеприпасов петрозаводчанин рискует попасть в колонию на восемь лет, сообщили в телеграм-канале МВД республики.