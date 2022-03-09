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Пенсионер из Карелии, не успев оправиться от потери денег, вновь связался с аферистами

Новости. Криминал
17:20, 11 Марта 2022
фото: © shutterstock.com

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Житель Карелии дважды попался на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Житель Прионежья, 75-летний мужчина, в январе 2022 года попался на удочку мошенников. Решив поправить свой доход, он вышел на якобы профессиональных брокеров. Несколько дней мужчину, вложившего 400 тысяч рублей, убеждали, что его деньги приносят хороший доход, а затем перестали выходить на связь.

Пенсионер обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело, а мужчине объяснили мошенническую схему.

Но житель Прионежья решил, не дожидаясь окончания расследования, самостоятельно возместить ущерб. Он нашел в интернете адрес организации, помогающей с возвратом денег, и вышел с ними на связь.

Представители фирмы выслали копию договора об оказании услуг в мессенджере, запросили копии паспорта, а также попросили перевести «залог» — 27 тысяч рублей. Пенсионер спокойно перевел деньги на незнакомый номер.

Затем жителю Прионежья позвонил новый собеседник, попросивший перевести уже 75 тысяч рублей очередному незнакомцу. Тут пенсионер, наконец, что-то заподозрил, переводить ничего не стал, сменил номер и вновь обратился в полицию.

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