Пенсионер из Карелии осужден за ложное сообщение о минировании ж/д-вокзала в Великом Новгороде

Новгородский районный суд приговорил к двум годам условного наказания 64-летнего пенсионера из Карелии за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма на ж/д вокзале Великого Новгорода.

Как сообщает информационное агентство "Великий Новогород", согласно материалам уголовного дела, мужчина, следуя в вагоне поезда "Ласточка" сообщением "Великий Новгород – Санкт-Петербург" позвонил на номер "112" и сообщил о заминировании здания железнодорожного вокзала станции Великий Новгород.

"Для проверки указанного сообщения органами внутренних дел были мобилизированы значительные силы из числа сотрудников оперативных служб, которые выехали на место предполагаемого террористического акта. По результатам осмотра места происшествия информация о заминировании не подтвердилась", - рассказали в Новгородской транспортной прокуратуре.

В ходе следствия транспортной полицией установлено, что лицом, причастным к совершению преступления, оказался житель Республики Карелия – 64-летний пенсионер.

Суд признал его виновным в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.