Пенсионер из Карелии решил зайти на фондовый и валютный рынки, но нарвался на аферистов

Житель Костомукши потерял деньги, общаясь с псевдоаналитиками в сети, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукше обратился 72-летний местный житель. Он заявил о мошенничестве.

Пенсионер рассказал обстоятельства преступления. В какой-то момент он решил попробовать дополнительно заработать, посмотрев рекламу в сети. Он оставил заявку на сайте, и ему перезвонил якобы менеджер фирмы, предложивший получать пассивный доход на фондовом и валютном рынках.

В итоге пенсионер скачал приложение, и под руководством аналитика начал «зарабатывать». На инвестиционный счет он положил сначала 10 тысяч рублей, смог вывести 4 тысячи, затем положил еще 60 тысяч. Приложение показало рост дохода, мужчина попытался вывести часть средств, но «аналитик» отказался помогать ему в этом. Две недели костомукшанин пытался вернуть деньги, а потом все понял и обратился в полицию.

В настоящий момент проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.