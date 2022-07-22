Пенсионер из Карелии, решивший заработать на инвестициях, потерял почти полтора миллиона

Полиция Калевальского района возбудила уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района обратился 61-летний местный житель. Мужчина рассказал, что поверил популярной мошеннической схеме и лишился денег, в том числе взятых в кредит.

Как выяснилось, на одном из сайтов мужчина увидел объявление о возможности инвестиций с получением высокого дохода. Он заполнил форму, и вскоре с ним связался незнакомец. По словам звонившего, для получения дохода достаточно открыть счет и регулярно пополнять его. Больше делать ничего не нужно, всю работу возьмут на себя «специалисты».

Житель Карелии решил зарабатывать в сети и перевел сначала свои, а затем взятые в долг у знакомых деньги, всего 1 миллион 340 тысяч рублей, на продиктованные ему счета.

Некоторое время пенсионер смотрел на рост доходов в своем «личном кабинете», но, когда попытался выцвести часть средств, это оказалось невозможным. «Специалист» сперва отговаривал жителя Карелии выводить деньги, а затем просто пропал. Пенсионер понял, что связался с мошенниками.

В настоящее время полицейские устанавливают злоумышленников обстоятельства преступления. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.