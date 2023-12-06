Пенсионер из Мурманской области попал за решетку после того, как обманул прокуратуру

Прокуратура Карелии поддержала гособвинения против 72-летнего мурманчанина, обвиняемого в коррупционном преступлении.

Суд над 72-летним жителем Мурманской области, обвиняемым в мошенничестве, прошел накануне.

Как было установлено, с апреля 2018 по май 2019 года мужчина, руководитель коммерческого предприятия, заключил с прокуратурой Мурманской области госконтракт о подготовке проектно-сметной документации на строительство нового административного здания.

В итоге мурманчанин предоставил техотчет об инженерно-геологических изысканий, которые фактически не проводились. Ущерб составил более 1,6 млн рублей.

Прокуратура Мурманской области признали потерпевшей по делу, поэтому надзор за следствием и последующее поддержание гособвинения обеспечила прокуратура Карелии.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 4 года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, директор предприятия должен будет выплатить штраф в 500 тысяч рублей.