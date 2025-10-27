Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

Житель Карельской столицы поверил в реальность легкого заработка на инвестициях и потерял все свои накопления.
65-летний пенсионер из Петрозаводска стал жертвой мошенников и лишился 1 203 000 рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Как установили полицейские, мужчине позвонили неизвестные и предложили инвестировать деньги для получения высокого дохода.
Пенсионер в течение двух с половиной месяцев переводил деньги на указанные счета. Мошенники убеждали его, что вложения приумножатся и вернутся на его банковские карты. Однако когда мужчина попытался вернуть средства, выяснилось, что он связался с мошенниками. Никакой прибыли не было, вложения не вернули.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Полиция Карелии в очередной раз предупредила — только мошенники обещают быструю и высокую прибыль, не нужно в погоне за легкими деньгами переводить деньги незнакомцам.
Ранее мы писали, что мошенники украли у петрозаводчанки накопления нестандартным способом.