Пенсионеры из Петрозаводска попали в больницу после ДТП в Вологодской области

62-летний водитель и его 60-летняя пассажирка получили травмы в аварии, произошедшей в соседнем с Карелией регионе.

На 478 км трассы автодороги М-8 Москва — Архангельск в Вологодской области произошло ДТП с участием жителя Карелии, сообщили в ГАИ по региону.

— По предварительным данным, водитель 1997 г. р., отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования, управляя автомобилем «Volkswagen Polo», допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Haval» под управлением мужчины 1963 г. р., жителя г. Петрозаводска, — рассказали там.

В результате ДТП пенсионер и его 60-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

