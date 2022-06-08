Пенсионер из Петрозаводска потерял 64 тысячи рублей на «компенсации за лекарства»

В Петрозаводске мошенники обманули пенсионера на 64 тысячи рублей, пообещав компенсацию за некачественные лекарства, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 74-летний местный житель. Он заявил, что попался на уловку мошенников и потерял 64 тысячи рублей.

Выяснилось, что на днях пенсионеру позвонил неизвестный и рассказал, что ему положена компенсация в размере 2,5 млн рублей за некачественные лекарства. Некоторое время назад пенсионер покупал биологические добавки и решил, что речь идет о них.

По телефону мужчине сказали, что нужно перевести 20 тысяч рублей в качестве страховки. Петрозаводчанин перевел деньги на счет, однако деньги так и не поступили. Вскоре с ним связались вновь и сообщили, что сумма страховки увеличилась. Мужчина выполнил еще один перевод, но компенсации так и не дождался. Он понял, что попался на уловку мошенников.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Раннее сообщалось, что в Медвежьегорске мошенники по той же схеме обманули пенсионера на 610 тысяч рублей.