Пенсионер из Петрозаводска спрятал деньги в ботинки и отправил мошенникам

Петрозаводские оперативники успели вернуть пенсионеру похищенные мошенниками накопления.

Редкий случай со счастливым концом, правда, снова без пойманных преступников. Как рассказали в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило обращение от 76-летнего жителя города. Тот сообщил, что стал жертвой мошенников и передал им накопления.

Оперативники выяснили у пенсионера обстоятельства случившегося. Оказалось, мужчине звонили мнимые сотрудники ФСБ и убеждали в том, что ему необходимо передать средства для некой проверки — в противном случае он окажется подозреваемым в тяжком преступлении. Угрозы неизвестных подействовали. Под их давлением петрозаводчанин собрал 159 тысяч рублей и упаковал, надёжно спрятав деньги в ботинки. Аферисты вызвали гражданину такси, чтобы он добрался до офиса транспортной компании. Действуя под чужим руководством, пенсионер отправил посылку с накоплениями в ботинках через транспортную компанию по указанному неизвестными адресу — в Московскую область.

Полицейские, выслушав потерпевшего, провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что деньги ещё можно вернуть. Побеседовав с сотрудниками транспортной компании, оперативники отозвали посылку. Все средства оказались на месте. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.