Пенсионер из Питкяранты дважды попался на уловки мошенников, перечислив им больше полумиллиона рублей

Пожилой мужчина поверил, что ему звонят из банка и выполнил всё, что ему говорили телефонные аферисты.

В полицию Питкярантского района поступило заявление от 84-летнего гражданина, у которого обманным путем украли крупную сумму денег.

Полицейские выяснили, что в минувший вторник пожилому мужчине позвонили с номера «900». Неизвестный представился работником банка и сообщил пенсионеру, что с его счета пытаются похитить деньги. Чтобы спасти сбережения, требовалось срочно их обналичить и перевести на другой счет. Мужчина выполнил требование звонивших и перечислил стороннему лицу 40 тысяч рублей.

На этом аферисты не остановились и, используя различные уловки, получили доступ к другим счетам пенсионера. Под угрозой потери накоплений они заставляли его выполнять различные операции в телефоне, называть коды, поступавшие в сообщениях, и в результате украли еще 485 тысяч рублей. Вечером пожилой мужчина рассказал о произошедшем дочери, которая сразу заподозрила обман.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело.

Полиция Карелии напомнила жителям республики, что мошенники применяют различные методы, чтобы выманить деньги. Аферисты могут звонить под видом сотрудников различных служб и использовать опцию подмены номера, отметили в пресс-службе МВД Карелии.