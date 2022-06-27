Пенсионер на дорогом внедорожнике устроил аварию с пострадавшими в Петрозаводске

При столкновении двух автомобилей на Лесном проспекте в Петрозаводске пострадала 71-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 4 июля, в 11.00 на Лесном проспекте в Петрозаводске, в районе дома № 49 столкнулись два автомобиля.
По предварительным данным, 79-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал с прилегающей территории на главную дорогу и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2115».
В результате ДТП пострадала 71-летняя пассажирка ВАЗа.
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