Пенсионер на иномарке врезался в мусоровоз, который задел разгружавшего контейнер водителя спецтехники

Водитель мусоровоза, разгружавший в момент аварии контейнер, получил травмы.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в понедельник, 15 января, около 9 часов утра в деревне Алексала Олонецкого района. Там автомобиль Peugeot Partner врезался в стоящий мусоровоз.

В результате ДТП травмы получил 32-летний водитель мусоровоза, который в тот момент разгружал контейнер, — после наезда иномарки спецтехника откатилась назад и задела мужчину.

Кроме того, был травмирован 70-летний водитель Peugeo.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.