Пенсионер на севере Карелии уехал на рыбалку и пропал

В Сегежском районе с рыбалки не вернулся 75-летний местный житель.

Как сообщается в паблике спасателей «ЛизаАлерт», 18 сентября в поселке Кочкома Сегежского района 75-летний местный житель ушел на рыбалку и не вернулся.

Ведутся поиски.