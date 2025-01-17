Пенсионер направил внедорожник под встречный снегоуборочный КамАЗ на севере Карелии

В ДТП пострадала пожилая женщина-пассажир.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии — там по факту происшествия проводится проверка.

ДТП произошло в понедельник, 20 января, на 54 километре автодороги «Беломорск — Сумпасад — Колежма» в Беломорском округе.

По предварительной информации, 69-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В дорожной аварии травмы получила 72-летняя пассажирка Chevrolet.