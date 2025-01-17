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Пенсионер направил внедорожник под встречный снегоуборочный КамАЗ на севере Карелии

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12:10, 21 Января 2025
фото: © Госавтоинспекция Карелии / VK

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В ДТП пострадала пожилая женщина-пассажир.

О дорожной аварии рассказали в Госавтоинспекции Карелии — там по факту происшествия проводится проверка.

ДТП произошло в понедельник, 20 января, на 54 километре автодороги «Беломорск — Сумпасад — Колежма» в Беломорском округе. 

По предварительной информации, 69-летний водитель Chevrolet Niva не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ.

В дорожной аварии травмы получила 72-летняя пассажирка Chevrolet. 

 
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