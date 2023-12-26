Пенсионер Петрозаводска инвестировал в мошенников около 4 млн рублей

Аферисты дважды обманули петрозаводчанина, позарившегося на компенсацию и заработок на бирже.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от 55-летнего горожанина, которого обманули телефонные аферисты. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1,9 млн рублей.

По версии полиции, мужчине звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка, налоговой инспекции, а также столичными следователями. Жителю Петрозаводска сообщили, что ранее приобретённые им биологически активные добавки оказались сомнительного качества. По словам звонивших, дело о компании, производящей БАДы, направлено в суд, поэтому у него якобы появилась возможность взыскать компенсацию за нанесённый здоровью ущерб. Мужчину попросили оплатить оформление медицинской справки, подтверждающей его диагноз, и он это сделал. Вскоре горожанину перезвонили и сообщили – дело выиграно, теперь ему присуждена компенсация в размере 14 млн рублей. Для того чтобы петрозаводчанин смог получить деньги, ему нужно было оплатить налог, доставку из Москвы и другие взносы. В результате злоумышленники убедили пожилого человека перевести на продиктованные счета почти два миллиона рублей. Когда в очередной раз его попросили внести деньги, он понял, что его обманывают, и прекратил телефонные разговоры.

Спустя три дня гражданин вновь обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он рассказал, что ещё весной в интернете познакомился с девушкой, представившейся финансовым аналитиком. Она объяснила ему, как зарабатывать на бирже, и с тех пор мужчина переводил деньги в криптовалюту, перечисляя их неустановленным лицам. Ему казалось, что он зарабатывает на бирже, но в действительности он лишь тратил свои сбережения на чужие удовольствия. Точный ущерб устанавливается. По предварительным данным, похищенная мошенниками сумма составила около 2 млн рублей.

Таким образом, под давлением злоумышленников петрозаводчанин лишился около 4 млн рублей. По факту мошенничеств в особо крупном размере были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.