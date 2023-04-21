Пенсионер попал под колеса кроссовера на окраине Петрозаводска (ФОТО)

Утром 26 июня в конце Лососинского шоссе сбили пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В понедельник, 26 июня, в 11.54, в районе дома №50 по Лососинскому шоссе 61-летний водитель Renault Duster не уступил дорогу и сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
65-летнего пешехода госпитализировали в БСМП Петрозаводска. Обстоятельства дорожной аварии выясняются, сообщили в пресс-службе петрозаводской Госавтоинспекции.
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