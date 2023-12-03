Пенсионер пострадал на пожаре в Беломорске

В Беломорске 4 декабря горел многоквартирный дом.

О происшествии рассказали в отряде противопожарной службы Беломорского района.

Утром в понедельник, 4 декабря, на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Герцена.





К месту происшествия были направлены пожарные подразделения ПЧ № 61 Беломорска.

На месте огнеборцы провели разведку, была объявлена ликвидация пожара.





В результате пожара пострадал мужчина. Пенсионера передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила пострадавшего в Беломорскую ЦРБ.







