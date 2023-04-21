Пенсионер в Карелии через прокуратуру смог вернуть расходы на лекарства

В Костомукше прокуратура встала на сторону пенсионера, которому отказывали в возмещении расходов на приобретение лекарств.

Как рассказали в надзорном ведомстве, к прокурору обратился житель Костомукши, который пожаловался, что Фонд социального страхования в 2022 году отказал ему в возмещении расходов на приобретение лекарств, положенных по программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве.

Проверка установила, что мужчина, имеющий профессиональное заболевание, в марте 2022 года приобрел лекарства по рецептам, выданным в соответствии с программой реабилитации. После этого пенсионер обратился в ФСС с заявлением о возмещении затрат, но получил отказ, поскольку приобрел лекарства за два дня до фактического начала действия программы.

Прокурор города обратился в суд с иском о взыскании с правопреемника ФСС расходов в размере более 7 тысяч рублей в пользу пенсионера.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, сообщили в прокуратуре Карелии.