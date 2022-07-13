Пенсионер, пропавший в лесу на севере Карелии, нашелся

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» объявили, что пенсионер нашелся живым.
Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 64-летний мужчина, пропавший 31 июля в лесу возле СНТ «Романтик» недалеко от Костомукши, был найден живым.
Известно об это стало нынешней ночью. В отряде не уточнили, смог ли пенсионер выйти из леса сам или ему потребовалась помощь.
Ранее тело еще одного погибшего рыбака нашли в озере на западе Карелии.
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