Пенсионер, пропавший в лесу на севере Карелии, нашелся

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» объявили, что пенсионер нашелся живым.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», 64-летний мужчина, пропавший 31 июля в лесу возле СНТ «Романтик» недалеко от Костомукши, был найден живым.

Известно об это стало нынешней ночью. В отряде не уточнили, смог ли пенсионер выйти из леса сам или ему потребовалась помощь.

Ранее тело еще одного погибшего рыбака нашли в озере на западе Карелии.