Пенсионер рядом с Карелией забил собутыльника ножом, топором и молотком, а после лег спать

Нетрезвый житель Ленобласти 25 раз ударил по голове своего соперника.

Как сообщается на портале 47news.ru, СКР по Ленинградской области завершил расследование уголовного дела об убийстве в отношении 61-летнего жителя Волосовского района.



Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд. По версии следствия, в ночь на 5 мая в квартире в деревне Сяглицы мужчина во время застолья 25 раз ударил 58-летнего оппонента по голове ножом, топором и молотком. От полученных травм тот скончался на месте происшествия, а злоумышленник отправился спать.



В прошлом обвиняемый 10 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, а два года назад напал с ножом на сотрудницу ритуальной конторы под Лугой. Решения суда он дожидается под стражей.