Пенсионер с расстройством памяти исчез в Петрозаводске

Полиция и добровольцы разыскивают Алексея Дмитриевича Сарычева, который вышел из дома и не вернулся.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Сарычева Алексея Дмитриевича, 1950 года рождения.

25 июля в районе 14:00 мужчина вышел из дома по адресу ул. Парфенова, 10 в Петрозаводске и с того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Известно, что мужчина страдает расстройством памяти, может быть дезориентирован.

На вид: рост 166 см., худощавого телосложения, носит очки.

Одет: серая кепка, красная кофта с капюшоном, брюки черные, черные туфли.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел его после 14:00 25 июля, просят сообщить по телефону +79535342572.