Пенсионер спровоцировал ДТП в Петрозаводске и получил травмы

ДТП произошло вечером 7 июля на Древлянке, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 20.00 у дома 26 по ул. Попова 65-летний водитель автомобиля Renault Duster при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda Octavia, совершив с ним столкновение.



В результате ДТП пострадали оба водителя.