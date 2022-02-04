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Пенсионер в Карелии без спроса потратил деньги незнакомки

Новости. Происшествия
11:12, 07 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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В Кондопоге 63-летний мужчина нашел банковскую карту и отправился по магазинам тратить чужие деньги, теперь ему грозит уголовное наказание, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Кондопожскому району обратилась 52-летняя горожанка и сообщила, что стала жертвой кражи.

Женщина пояснила, что в один из январских дней она обнаружила пропажу банковской карты. Кондопожанка решила, что где-то обронила её. Женщина сразу же отправилась в банк, чтобы заблокировать счёт и сохранить имеющиеся там сбережения, однако не успела. К тому времени ей начали приходить уведомления о списании денег — неизвестные похитили 3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 63-летний местный житель. Он дал признательные показания и рассказал, что, действительно, нашёл чужую банковскую карту на улице. Предпринимать каких-либо попыток отыскать законного владельца мужчина не стал. Вместо этого он отправился за покупками в различные магазины города.

Кондопожанин раскаялся в содеянном и обязался возместить причинённый материальный ущерб. Полицейские изъяли похищенную банковскую карту.

По признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело.

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