Пенсионер в Карелии рискует отсидеть 5 лет за коробку патронов

Жителя Приладожья Карелии будут судить за хранение коробки с патронами, сообщили в МВД республики.

Сотрудники уголовного розыска в Питкярантском районе нашли у мужчины 1952 года рождения коробку мелкокалиберных патронов.

Полицейские возбудили уголовное дело. Пенсионер свою вину признал и сообщил, что несколько лет назад недалеко от дома он нашел коробку с патронами и спрятал в сейфе.



Мужчина намеревался заряжать боеприпасами свое зарегистрированное охотничье ружье.

Уголовное дело направили в суд. Жителю Карелии грозит до пяти лет в колонии.