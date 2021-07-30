Пенсионер в Карелии с ножом напал среди ночи на спящего мужа сестры

Крики о помощи разбудили жительницу Ленобласти, гостившую с мужем у 74-летнего брата в Беломорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Беломорского района Карелии возбудила уголовное дело в отношении 74-летнего местного жителя, напавшего с ножом на своего зятя.

Супруги приехали на север Карелии навестить родственников и друзей. Остановились у брата женщины, который с радушием встретил сестру и зятя. Отметив встречу тихим семейным ужином, хозяин квартиры и гости отправились спать. Однако среди ночи жительница Ленобласти услышала крики мужа с призывом о помощи. Она прибежала к нему в комнату и увидела на кровати раненого супруга. Рядом с ним с ножом в руке стоял её брат. Женщина успокоила родственника и забрала у него нож, а затем вызвала скорую и полицию.

Подозреваемый успел нанести зятю несколько ударов в живот. Врачи диагностировали повреждение органов брюшной полости и госпитализировали мужчину. В настоящее время он находится в больнице.

Житель Беломорского района не смог объяснить причину нападения, ссылаясь на провал в памяти.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.