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Пенсионер в Карелии с ножом напал среди ночи на спящего мужа сестры

Новости. Криминал
13:42, 02 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Крики о помощи разбудили жительницу Ленобласти, гостившую с мужем у 74-летнего брата в Беломорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Беломорского района Карелии возбудила уголовное дело в отношении 74-летнего местного жителя, напавшего с ножом на своего зятя.

Супруги приехали на север Карелии навестить родственников и друзей. Остановились у брата женщины, который с радушием встретил сестру и зятя. Отметив встречу тихим семейным ужином, хозяин квартиры и гости отправились спать. Однако среди ночи жительница Ленобласти услышала крики мужа с призывом о помощи. Она прибежала к нему в комнату и увидела на кровати раненого супруга. Рядом с ним с ножом в руке стоял её брат. Женщина успокоила родственника и забрала у него нож, а затем вызвала скорую и полицию.

Подозреваемый успел нанести зятю несколько ударов в живот. Врачи диагностировали повреждение органов брюшной полости и госпитализировали мужчину. В настоящее время он находится в больнице.

Житель Беломорского района не смог объяснить причину нападения, ссылаясь на провал в памяти.

Расследование уголовного дела продолжается. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии

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кир
2021-08-02 14:35:07
Напьются и ножами дерутся. Самобытные.
Гость
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