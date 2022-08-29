Пенсионер в Карелии вмешался в женский конфликт, ворвался в квартиру и избил одну из участниц

В Сегеже перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в том, что они ворвались в квартиру своей знакомой из-за бытового конфликта и угрожали ей убийством.
Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
Уголовное дело возбуждено в отношении 76-летнего мужчины и 53-летней женщины.
По версии следствия, у женщины возник бытовой конфликт с ее знакомой. Пенсионер решил вмешаться. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемые пришли к квартире потерпевшей.
Когда женщина открыла дверь, они ворвались внутрь, мужчина ударил хозяйку несколько раз руками по лицу и телу, и угрожал убийством.
Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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