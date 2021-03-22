Пенсионер в Карелии зарезал односельчанина

Преступление со смертельным исходом произошло в селе Кончезеро Кондопожского района, сообщили в Следком Карелии.

По версии следствия, 17 декабря 2020 года 64-летний житель села Кончезеро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с одним из местных жителей и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а пенсионер был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.