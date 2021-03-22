Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врач рассказала о влиянии жвачки на здоровье глаз
22.03.2021 19:10
Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей 3
22.03.2021 22:00
Женщина, которая сегодня ушла из больницы и пропала, найдена мертвой на улице в Петрозаводске
22.03.2021 23:27
Фигура самой сексуальной атлетки мира в обтягивающих лосинах впечатлила фанатов 3
22.03.2021 23:30
Россияне скоро смогут есть мясо и хлеб из белка насекомых 9
22.03.2021 21:30
Дикие кабаны семьями выходят к людям в Карелии (ФОТО) 3
Сегодня 10:43
Минздрав Карелии ответил "Новой газете" на публикацию об умерших от коронавируса больных 20
Сегодня 13:34

Пенсионер в Карелии зарезал односельчанина

Новости. Криминал
16:30, 23 Марта 2021
фото: © shutterstock.com
Загрузка...

Преступление со смертельным исходом произошло в селе Кончезеро Кондопожского района, сообщили в Следком Карелии.

По версии следствия, 17 декабря 2020 года 64-летний житель села Кончезеро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с одним из местных жителей и нанес ему несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений мужчина скончался, а пенсионер был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

Сегодня 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
Карелия - это регион повышенной опасности по заболеванию клещевым энцефалитом.
Глаз в коконе
Сегодня 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан"
Сегодня 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 9
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
18.03.2021 16:30
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»