Пенсионер в Костомукше присвоил чужие деньги из банкомата

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В Костомукше раскрыта кража денежных средств, забытых горожанином в банкомате, сообщает МВД Карелии.
В отделение полиции Костомукши с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин. Он рассказал, что хотел снять деньги в банкомате в торговом центре. Операция не удалась, и гражданин ушел без денег. Спустя некоторое время он обнаружил, что с карты списаны 10 тысяч рублей и обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 63-летнего ранее несудимого пенсионера. По версии следствия, он обнаружил в банкомате деньги и похитил их. Гражданин не стал тратить эти средства, а положил их в копилку.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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