Пенсионер в Костомукше присвоил чужие деньги из банкомата

В Костомукше раскрыта кража денежных средств, забытых горожанином в банкомате, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции Костомукши с заявлением о краже обратился 53-летний горожанин. Он рассказал, что хотел снять деньги в банкомате в торговом центре. Операция не удалась, и гражданин ушел без денег. Спустя некоторое время он обнаружил, что с карты списаны 10 тысяч рублей и обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 63-летнего ранее несудимого пенсионера. По версии следствия, он обнаружил в банкомате деньги и похитил их. Гражданин не стал тратить эти средства, а положил их в копилку.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".