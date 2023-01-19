Пенсионер в Петрозаводске закончил пьянку ударом ножа в грудь собутыльника

В Петрозаводске бывший заключенный совершил попытку убийства собутыльника и вновь попал на скамью подсудимых, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в октябре 2022 года 60-летний петрозаводчанин, находясь в квартире знакомых, после распития спиртных напитков, в момент возникшей ссоры высказывая угрозу убийства, напал на хозяина квартиры и нанес потерпевшему клинком ножа один удар в область груди.

Свои преступные действия, обвиняемый не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был остановлен находившимися в квартире людьми.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная медицинская помощь.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности, отбывал наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.