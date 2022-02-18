Пенсионер в районе Карелии задушил любимую шарфом, чтобы прекратить ее страдания из-за болезни

Теперь жителя Пудожа обвиняют в убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Медвежьегорском межрайонном отделе расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.



По версии следствия, в феврале 2022 года пенсионер в Пудоже из чувства сострадания к своей гражданской супруге, которая долго болела, задушил ее шарфом. В результате женщина скончалась, а ее супруг был задержан.



По ходатайству следователя суд посадил пенсионера под домашний арест. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.