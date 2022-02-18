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Пенсионер в районе Карелии задушил любимую шарфом, чтобы прекратить ее страдания из-за болезни

Новости. Общество
11:35, 20 Февраля 2022
фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

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Теперь жителя Пудожа обвиняют в убийстве, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в Медвежьегорском межрайонном отделе расследуется уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в феврале 2022 года пенсионер в Пудоже из чувства сострадания к своей гражданской супруге, которая долго болела, задушил ее шарфом. В результате женщина скончалась, а ее супруг был задержан.

По ходатайству следователя суд посадил пенсионера под домашний арест. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Offff
2022-02-20 12:24:04
Странное , какое то дело .... В Пудоже какая то аномалия . То белоруссы , типа, травят себя паленкой ..то этот странный случай .
кир
2022-02-20 12:00:23
Страдалец.
Гость
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