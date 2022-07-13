Пенсионер-велосипедист попал под колеса в машины в Карелии

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда на пожилого велосипедиста.

В четверг, 14 июля, в Пряжинском районе в 19:10 на 71 км. автодороги Петрозаводск — Суоярви был совершен наезд на велосипедиста, 68-летнего мужчину. Об этом информирует Госавтоинспекция.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель устроил ночное ДТП на переезде.