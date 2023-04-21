Пенсионер за рулем авто спровоцировал аварию, проехав на красный в центре Петрозаводска (ФОТО)

Авария произошла накануне выходных в карельской столице.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, ДТП произошло 23 июня в 23.31 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Кирова.
Автомобиль Mazda, которым управлял 87-летний водитель, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser.
В результате аварии травмы получил 59-летний пассажир автомобиля Mazda. Ему назначено амбулаторное лечение.
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