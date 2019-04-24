Пенсионера с больным сердцем на вертолете госпитализировали в Петрозаводск

Врачи доставили мужчину в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова 22 апреля, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Пудожа в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова госпитализировали 62-летнего мужчину с заболеванием сердца.