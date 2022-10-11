Пенсионера в Карелии взяли под стражу после того, как он изрезал товарища в лесу

В Муезерском районе возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в октябре двое рыбаков остановились на ночлег в лесной избе на озере Сула вблизи поселка Лендеры Муезерского района. Во время совместного распития спиртных напитков у хозяина избы с одним из гостей произошел конфликт, в ходе которого он напал с ножом на оппонента.

Гость получил от 64-летнего пенсионера два удара ножом в грудь и резаную рану плеча. Убить мужчину нападавший не смог, так как на крики пострадавшего подоспел его друг, который остановил кровавую разборку.

На месте пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, в дальнейшем он был доставлен в медицинское учреждение.

Пенсионера взяли под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы.