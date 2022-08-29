Пенсионерам назвали идеальный момент для увольнения

Эксперт Сорокина порекомендовала увольняться в последний день месяца для индексации пенсии.

После увольнения работающий пенсионер вправе рассчитывать на индексацию пенсии — чтобы получить ее быстрее, следует уволиться в последний день месяца. Тогда пенсия следующего месяца будет проиндексирована. Если пенсионер уволится первого числа, то пенсия за этот месяц не будет проиндексирована — его зачтут как полностью отработанный месяц, хотя по факту это не так, разъяснила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Пенсионный фонд ежемесячно от работодателя получает информацию о работниках. Списки работников передаются в виде отчета по итогам каждого календарного месяца до 15 числа следующего месяца. Не имеет значения период работы в течении месяца: один день или полный месяц.

«Вне зависимости от того, уволился ли работающий пенсионер 1 марта (этот день считается последним рабочим днем) или 31 марта, ПФР получит информацию о факте работы этого лица в апреле. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а в июле произведут индексация», — привела пример Сорокина.

Таким образом, доплата будет рассчитываться с апреля, когда пенсионер получил статус «неработающего», независимо от того, работал он в марте или фактически нет.

Идти в ПФР и сообщать о своем «неработающем» статусе для получения надбавки не надо. Фонд получает информацию от работодателя в виде отчетов и автоматически произведет индексацию, добавила эксперт.