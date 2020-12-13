Пенсионерам предложат доставлять на дом переоформленные банковские карты

Готовятся предложения о дистанционном переоформлении банковских карт пенсионерам и бесплатной их доставке на дом при помощи волонтеров.
Как сообщает РИА Новости, с этим предложением зампредседателя Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев намерен обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.
"Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия — это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода", — сказал Медведев.
Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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