Пенсионерам предложат доставлять на дом переоформленные банковские карты

"Можно было бы предложить переоформление карт, на которые зачисляется пенсия — это прежде всего должно касаться пенсионных средств для тех людей, у которых пенсия является основным источником дохода", — сказал Медведев.

Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете "Вести Карелии".