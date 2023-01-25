Пенсионерка-инвестор из Петрозаводска рискнула и потеряла полтора миллиона рублей

Пожилая петрозаводчанка долго переводила неизвестным деньги, пока не поняла, что инвестиции — не ее стезя.

Как сообщили в МВД Карелии, пожилой жительнице Петрозаводска начали звонить неизвестные, уговаривая покупать акции разных предприятий. «Менеджеры» сумели прельстить хорошим достатком пенсионерку, которая вначале не собиралась становиться инвестором.

Женщина переводила на неизвестный счет все больше денег — ей рассказывали, как растут ее прибыль. В итоге сбережения закончились, и пенсионерку начали уговаривать взять кредит. Тут петрозаводчанка заподозрила неладное и обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Как выяснилось, за все время пенсионерка перевела на «акции» 1 миллион 543 тысячи рублей.