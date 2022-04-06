Пенсионерка исчезла в Карелии: объявлен розыск

Полиция и добровольцы ведут розыск пропавшей Валентины Приймак, которая вышла из дома и не вернулась.

Полиция Сортавальского района разыскивает без вести пропавшую жительницу поселка Хаапалампи Сортавальского района Приймак Валентину Николаевну 1940 года рождения. Женщина вышла из дома 11 апреля в 16:00 и с того момента ее местонахождение неизвестно. Она страдает возрастной деменцией. Возможно, направлялась в сторону Сортавалы. Об этом информирует команда «Доброспас».

Пропавшая была одета: желтая куртка до бедер, серая шапка, серые брюки, болоньевые сапожки. С собой была сумка женская чёрного цвета с документами и сотовым телефоном.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемой или видевших её после 16:00 11 апреля, полиция просит сообщать по телефонам: +79821789907, 88143044150 или 02, с мобильного 102.