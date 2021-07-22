Пенсионерка исчезла в Петрозаводске: ведется розыск (ФОТО)

Петрозаводская полиция объявила в розыск Веру Матилайнен, которая вышла из дома и пропала.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую Матилайнен Веру Сергеевну 1947 года рождения. 22 июля женщина ушла из дома в микрорайоне Кукковка и до настоящего момента её местонахождение неизвестно. Об этом информирует МВД.

Приметы: на вид 74 года, рост около 160 см., худощавого телосложения, волосы прямые седые, на подбородке бородавка посередине, одета в мешковатую одежду.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших её 22 июля и позднее, полиция просит сообщить по телефонам: 8 8142 739 240, 8 987 240 03 41 или 02 (с мобильного — 102).