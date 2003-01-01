Пенсионерка из Карелии «обезопасила» свои накопления и лишилась почти полмиллиона рублей

Женщина лично запечатала купюры в конверт и отправила их мошенникам.

Очередной случай мошенничества и невежества произошел в одном из поселков Олонецкого района. Пострадавшая — 74-летняя местная жительница. Как рассказали в МВД Карелии, в конце августа женщине позвонил неизвестный и сообщил, что на её имя оформлено десять микрозаймов. Кроме того, она узнала, что кто-то пытается похитить деньги с её банковского счета.

Чтобы «обезопасить» денежные средства, собеседник настоятельно рекомендовал их обналичить. Под его руководством пенсионерка сняла в банке около 200 тысяч рублей, затем отправилась на почту, запечатала купюры в конверт и отправила письмом до востребования.

На следующий день ее заставили съездить в Лодейное поле, где она обналичила оставшиеся накопления, еще 250 тысяч рублей. Их она также направила в конверте через почтовое отделение, якобы на проверку.

Звонки на этом не прекратились, пенсионерку стали убеждать найти 400 тысяч рублей для погашения кредита, которых у нее не оказалось. Только тогда она стала подозревать, что ее обманывают.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.